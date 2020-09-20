Лондон, , 15:39 — REGNUM Кинорежиссёр Питер Джексон в соавторстве с писателем Ханифом Курейши выпустит книгу про музыкальную группу The Beatles в 2021 году. Об этом сообщает газета The Guardian.

Книга «The Beatles: Get Back» будет сопровождать одноимённый документальный фильм Питера Джексона. В ней будут отражены события января 1969 года, когда в музыкальной группе обострились конфликты, приведшие к распаду коллектива. Написавший вступление к книге британский писатель Ханиф Курейши отмечает, что именно в этот период были созданы одни из лучших песен группы.

В книгу войдут стенограммы разговоров участников группы, сохранившиеся на студиях звукозаписи, а также сотни ранее не публиковавшихся фотографий. Книга будет издана созданной членами The Beatles компании Apple Corps Limited.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне компания Disney объявила о переносе премьеры фильма режиссера Питера Джексона «The Beatles: Get Back» на август 2021 года.

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