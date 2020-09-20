Париж, , 11:22 — REGNUM Музей Крипта паперти Нотр-Дама возобновил свою работу спустя 18 месяцев после пожара в соборе. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Музей Крипта паперти Нотр-Дам Pierre-Yves Beaudouin

Крипта паперти Нотр-Дама находится в непосредственной близости от собора. Основой коллекции музея являются археологические находки, отражающие развитие исторического центра Парижа.

Музей практически не пострадал при пожаре в соборе Нотр-Дам, произошедшем в апреле 2019 года. Однако он был закрыт из-за выпадения большого количества токсичной свинцовой пыли. В сентябре специалисты завершили работы по ликвидации токсичных веществ.

Первая после пожара в соборе Нотр-Дам выставка в музее посвящена писателю Виктору Гюго и архитектору Эжену Виолле-ле-Дюк, сыгравшим важную роль в реставрации собора в XIX веке.

«Идея проекта возникла вскоре после пожара из желания отдать дань уважения собору… На данный момент фотовыставка — это единственный способ увидеть собор таким, каким он был до пожара», — отмечают организаторы выставки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для восстановления собора Нотр-Дам после пожара потребуется пять лет.

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