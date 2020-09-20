Москва, , 09:55 — REGNUM В театре имени Щукина официально подтвердили информацию о смерти телеведущего Михаила Борисова. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщается на официальном сайте театра.

Напомним, что вечером 19 сентября в СМИ появилась информация о том, что Борисов, который долгие годы вел «Русское лото», госпитализировал прямо со съемочной площадки из-за воспаления легких. В больнице его состояние ухудшилось — Борисова ввели в искусственною кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Далее появилась информация, что Борисов скончался. Однако его сестра Нина Бориса опровергла информацию о смерти брата. Но к утру кончина Борисова подтвердилась.

«Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить. Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне», — сказано в сообщении на сайте театра имени Щукина.

Коллеги Борисова отмечают, что он очень много работал, как на телевидении, так и в самом театре. Он отличался неповторимым чувством собственного достоинства и обладал хорошим чувством юмора. Борисов заведовал кафедрой режиссуры в театральном институте и был любим студентами.

Напомним, что Борисов родился 8 февраля 1949 года. Он окончил Московский государственный горный университет, а затем — ВТУ имени Щукина. Российским зрителям Борисов стал широко известен благодаря программе «Русское лото», которую он вел 26 лет.