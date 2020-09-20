Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Главную роль в следующем фильме про агента британской разведки Джеймса Бонда сыграет актёр Том Харди. Об этом сообщает газета The Daily Express со ссылкой на источники в киноиндустрии.

Том Харди в роли Эдди Брока (Веном) Цитата из к/ф «Веном». Реж. Рубен Фляйшер. 2018. США, Китай

По данным издания, актёр был утверждён на эту роль в июле. Ожидается, что официально главный актёр следующего фильма «бондианы» будет объявлен до конца 2020 года.

Ранее актёр Дэниел Крейг заявил, что в последний раз сыграет роль Джеймса Бонда в фильме «Не время умирать». Всего Крейг сыграл «агента 007» в пяти фильмах: «Казино «Рояль», «Квант милосердия», «007: Координаты «Скайфолл», «007: Спектр» и «Не время умирать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне создатели фильма «Не время умирать» заявили, что его премьера состоится в ноябре 2020 года.

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