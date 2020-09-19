Москва, , 22:04 — REGNUM Композицию под названием «Люцифер» выпустил рэпер Хаски. Об этом 18 сентября сообщается на странице сообщества артиста в соцсети «Вконтакте».

Помимо самой композиции рэпер поделился планами на счёт своего грядущего альбома. Сборник песен получил название «Хошхоног».

Отметим, что работа «Люцифер» стала третьей работой артиста, которая увидел свет, начиная с сентября 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 октября вышел клип рэпера Хаски, выполненный с использованием CGI технологии. Благодаря данному способу создателям удалось при помощи трёхмерной графики сгенерировать движущиеся и неподвижные изображения.