Москва, , 20:14 — REGNUM Альбом под названием «Старая Школа» выпустил рэпер Виктор Гостюхин под псевдонимом «Витя АК». Об этом 18 сентября сообщается в сообществе артиста в соцсети «ВКонтакте».

»Моя команда вложила очень много сил и времени в этот музыкальный шедевр», — говорится в сообщении.

Отличительным фактором данного альбома является то, что в нём присутствует лишь один сольный трек рэпера. Остальные 12 композиций были записаны при участии приглашенных артистов.

В их число вошли: Макси АК, CYGO, Ямыч, ВесЪ, Сява, MORGENSHTERN, Сола Монова, Tip, VibeTGK и ЁЖИК.

Напомним, «Витя АК» является солистом группы «АК-47», которая появилась на свет в 2004 году на территории Берёзовского (Свердловская область). Творчество данной группы часто касалось темы наркотиков и уличной жизни.