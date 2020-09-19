Лос-Анджелес, США, , 20:43 — REGNUM Новый клип под названием «911» с сюжетом про галлюцинации опубликовала певица Леди Гага 18 сентября в YouTube.

Произведение открывается кадрами пустыни, где стоит чёрный всадник. Там же находится лежащая на песке исполнительница песни, которая решает проследовать за человеком на лошади.

Затем начинается сама песня, где под ритмичную музыку зрителю демонстрируются абстрактные представления. В конце же выясняется, что всё это является лишь галлюцинацией артистки, которая, на самом деле, попала в аварию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября во время своего концерта певица Леди Гага упала со сцены вместе со своим поклонником. В результате инцидента никто не пострадал, и артистка продолжила своё выступления.