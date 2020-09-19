Москва, , 18:29 — REGNUM Сделку на показ двух фильмов в формате IMAX заключили компании IMAX Russia&CIS и «Централ Партнершип». Об этом 18 сентября сообщает издание «КиноВидеоБизнес».

Согласно документу, на экранах выйдет фильм Сергея Учителя «Стрельцов». Сюжет картины повествует о временах Советского Союза и фигуре футболиста Эдуарда Стрельцова. Главную роль в кино исполнил Александр Петров.

Вторым фильмом стала картина «Огонь» от режиссёра Алексея Нужного с Константином Хабенским в главной роли. Данный фильм рассказывает о подвиге бригады пожарных, которые спасают жителей горящей деревни.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября стало известно, что режиссёр Юрий Быков решил закончить со своим творческим перерывом. В октябре 2020 года он приступит к работе над новой картиной под названием «Хозяин».