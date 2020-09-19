Челябинск, , 18:10 — REGNUM Кинофестиваль «Предчувствие» открылся в Челябинске. Об этом 18 сентября сообщается на сайте мероприятия.

«Это кино будущего, размышления кинематографистов о том, каким может стать наш мир», — говориться в сообщении.

В подготовленных к показу фильмах организаторы решили сделать акцент на новых технологиях, которые сегодня используются в кинопроизводстве.

Данный фестиваль стал уже третьим по счёту. Мероприятие продлится неделю и закончится 25 сентября 2020 года. Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября 2020 года стали известны победители кинофестиваля «Кинотавр». Главный приз конкурса забрал режиссёр Дмитрий Давыдов за фильм «Пугало».