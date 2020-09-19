Минск, , 17:59 — REGNUM Песня, где содержится цитата президента Белоруссии Александра Лукашенко, была написана без гонорара. Об этом заявила заслуженная артистка Белоруссии Алёна Ланская 18 сентября в комментарии РИА Новости.

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К такому заявлению певицу побудили слухи о том, что якобы песня с её участием, где присутствует фраза, сказанная президентом Белоруссии, была написана за деньги.

Артистка опровергла данную информацию.

Она утверждает, что никому за создание этой композиции гонорары не поступали. Более того, она заверяет, что искренне поддержала Лукашенко на президентских выборах.

Напомним, перед президентскими выборами в Белоруссии 9 августа 2020 года появились песня и клип, в которых содержится фраза, сказанная Лукашенко. Композицию со словами «Беларусь наша, она любимая, а любимую не отдают» исполнила не только Ланская, но также Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Николай Басков и другие артисты.