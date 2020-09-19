Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Концерты симфонического оркестра «Таврический» состоятся с 21 по 29 октября на территории Северного Кавказа. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

За время своего турне музыканты посетят Адыгею, Кабардино-Балкарию и Краснодарский край. Но в первую очередь оркестр выступит в Чечне.

По словам главного дирижера и руководителя «Таврического» Михаила Голикова, данные концерты станут знаковыми. Они ознаменуют выход из того кризиса и ограничений на посещение массовых культурных мероприятий, которые были вызваны пандемией коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2020 года Симфонический оркестр Ленобласти выступил с онлайн-концертом, посвященному 75-летию со Дня победы в Великой Отечественной войне.