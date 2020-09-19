Лос-Анджелес, США, , 17:28 — REGNUM Режиссеров для кинопроекта про мусульманку-супергероя нашла студия Marvel. Об этом 18 сентября сообщает The Hollywood Reporter.

Теперь проектом займутся Адиль Эль Арби и Билал Фалла — создатели фильма «Плохие парни навсегда». Новый супергеройский фильм получил название «Мисс Марвел».

На данный момент съемки картины еще не начались, но эксперты ожидают увидеть её на экранах к 2022 году.

Напомним, героиня комиксов Marvel Камала Хан, отличительной особенностью которой является то, что она мусульманка, появилась на страницах журналов в 2013 году. Из её предыстории известно, что рождена она была в Пакистане, но живёт в США.