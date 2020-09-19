Вашингтон, , 17:13 — REGNUM Пробы на роль Супермена в несостоявшимся кинопроекте Superman: Flyby проходил актер из сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки. Об этом 18 сентября сообщает портал «Киноафиша».

Как оказалось, актер из популярного сериала пробовался на роль супергероя еще в 2004 году. Тогда над картиной работал режиссер Джей Джей Абрамс, занимавшегося тогда параллельно съемками сериала «Остаться в живых».

Как заявил Падалеки, ему не удалось договориться с создателями на счёт своей кандидатуры. Более того, сам фильм так и не увидел свет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 сентября стало известно, что студия Disney может снять продолжение супергеройского фильма «Чёрная Пантера». Загвоздка состоит в том, что исполнитель главной роли Чедвик Боузман умер 28 августа 2020 года.