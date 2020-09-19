19 сентября 2020 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 14:20 — REGNUM Московский Губернский театр открыл 8-й сезон традиционным капустником. Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия театрального сезона.

Артисты в костюмах зомбы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сбор труппы театра на открытии сезона состоялся в форме традиционного капустника. Артисты в костюмах «зомби» пытались пробраться в зал из-за полиэтиленовой пленки. Каждый из них цитировал монолог из своей роли. Пленка препятствовала им выйти на сцену, которая закрыта железным занавесом.

Артисты на самоизоляции Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Сквозь пленку Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Опасность! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Артисты пишут на всех языках «Театр жив!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Внимание, опасность заражения! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Разыгранная сцена символизировала изоляцию театра от зрителей. Находясь на самоизоляции, артисты и зрители разлучены. Артисты, выбравшись из полиэтиленового плена, пишут на стене железного занавеса на всех языках — «театр жив». Энергия артистов — это театр!

Артисты на самоизоляции Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Артисты на самоизоляции Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Только живое общение со зрителем нужно, чтобы театр не погиб. Зомби — именно так выглядят артисты на самоизоляции, лишенные живого общения со зрительным залом», — сказал главный режиссер театра Сергей Безруков.

Сергей Безруков Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вступительное слово Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Награждение артистов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сергей Безруков выступил со вступительным словом перед залом и труппой театра. Отметил, что, несмотря на самоизоляцию, театр многое успел сделать как онлайн, так и офлайн. Конечно, репетиция по интернету возможна, но только в крайних случаях. Играть артистам без поддержки зрительного зала — это страшно.

Поздравления с рождением детей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Интерьер советской квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Артисты на сцене Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Артисты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Артисты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Артисты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вспомнили и проводили в последний путь ушедшего за время карантина артиста МГТ Сергея Куницына, который ушел этим летом из жизни в возрасте 35 лет. Поздравили родителей детей, успевших родиться за время самоизоляции. Поздравили всех причастных к круглым датам от 10 до 50-летних юбилеев службы в театре и в области культуры. Руководитель театра подвёл итоги прошлого сезона и рассказал о ближайших планах театра в новом театральном году.

Труппа на сцене Московского Губернского театра Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сергей Безруков отвечает на вопросы журналистов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Анна Снаткина и режиссер Александр Созонов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вечер закончился спектаклем — караоке «Энергичные люди» по пьесе Василия Шукшина в постановке Сергея Безрукова. На спектакль пригласили медицинских работников, которые трудились на своем посту и спасали жизни во время режима ограничений, связанного с распространением коронавируса.

В зрительном зале театра соблюдается шахматная рассадка и социальная дистанции по распоряжению Министерства культуры. Поэтому зал заполняется всего лишь на 50 процентов. Всем строго рекомендуется иметь индивидуальную лицевую маску и пользоваться санитайзерами для дезинфекции рук. С большой надеждой все ждут возможности отмены ограничений.