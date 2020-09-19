Наталья Стрельцова, 19 сентября 2020, 14:20 — REGNUM Московский Губернский театр открыл 8-й сезон традиционным капустником. Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия театрального сезона.

Артисты в костюмах зомбы
Артисты в костюмах зомбы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сбор труппы театра на открытии сезона состоялся в форме традиционного капустника. Артисты в костюмах «зомби» пытались пробраться в зал из-за полиэтиленовой пленки. Каждый из них цитировал монолог из своей роли. Пленка препятствовала им выйти на сцену, которая закрыта железным занавесом.

Артисты на самоизоляции
Сквозь пленку
Артисты на самоизоляции
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сквозь пленку
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Опасность!
Опасность!
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Артисты пишут на всех языках «Театр жив!»
Внимание, опасность заражения!
Артисты пишут на всех языках «Театр жив!»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Внимание, опасность заражения!
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Разыгранная сцена символизировала изоляцию театра от зрителей. Находясь на самоизоляции, артисты и зрители разлучены. Артисты, выбравшись из полиэтиленового плена, пишут на стене железного занавеса на всех языках — «театр жив». Энергия артистов — это театр!

Внимание!
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Опасность!
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Высокая концентрация
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вируса таланта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В театре
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Артисты на самоизоляции
Артисты на самоизоляции
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Артисты на самоизоляции
Артисты на самоизоляции
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Только живое общение со зрителем нужно, чтобы театр не погиб. Зомби — именно так выглядят артисты на самоизоляции, лишенные живого общения со зрительным залом», — сказал главный режиссер театра Сергей Безруков.

Сергей Безруков
Сергей Безруков
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вступительное слово
Награждение артистов
Вступительное слово
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Награждение артистов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сергей Безруков выступил со вступительным словом перед залом и труппой театра. Отметил, что, несмотря на самоизоляцию, театр многое успел сделать как онлайн, так и офлайн. Конечно, репетиция по интернету возможна, но только в крайних случаях. Играть артистам без поддержки зрительного зала — это страшно.

Поздравления с рождением детей
Поздравления с рождением детей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Интерьер советской квартиры
Интерьер советской квартиры
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Артисты на сцене
Артисты
Артисты на сцене
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Артисты
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Артисты
Артисты
Артисты
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Артисты
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вспомнили и проводили в последний путь ушедшего за время карантина артиста МГТ Сергея Куницына, который ушел этим летом из жизни в возрасте 35 лет. Поздравили родителей детей, успевших родиться за время самоизоляции. Поздравили всех причастных к круглым датам от 10 до 50-летних юбилеев службы в театре и в области культуры. Руководитель театра подвёл итоги прошлого сезона и рассказал о ближайших планах театра в новом театральном году.

Труппа на сцене Московского Губернского театра
Труппа на сцене Московского Губернского театра
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сергей Безруков отвечает на вопросы журналистов
Анна Снаткина и режиссер Александр Созонов
Сергей Безруков отвечает на вопросы журналистов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Анна Снаткина и режиссер Александр Созонов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вечер закончился спектаклем — караоке «Энергичные люди» по пьесе Василия Шукшина в постановке Сергея Безрукова. На спектакль пригласили медицинских работников, которые трудились на своем посту и спасали жизни во время режима ограничений, связанного с распространением коронавируса.

Интерьер советской трехкомнатной квартиры в фойе театра
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Интерьер советской трехкомнатной квартиры
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Интерьер советской трехкомнатной квартиры
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В зрительном зале театра соблюдается шахматная рассадка и социальная дистанции по распоряжению Министерства культуры. Поэтому зал заполняется всего лишь на 50 процентов. Всем строго рекомендуется иметь индивидуальную лицевую маску и пользоваться санитайзерами для дезинфекции рук. С большой надеждой все ждут возможности отмены ограничений.