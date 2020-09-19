Канберра, , 12:36 — REGNUM C большой степенью вероятности Боба Фетт всё же появится во втором сезоне сериала «Мандалорец». Об этом 19 сентября сообщил портал Comicbook.

Согласно информации, опубликованной австралийским кастинговым агентством Showcast, актёр Темуэра Моррисон, исполнивший роль ДжангоФетта и его клонов в фильмах «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов» и «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов», участвует в проекте сериала Disney Plus. Кроме того, в списке ролей Моррисона значится именно роль Бобы Фетта, хотя ранее актёр не играл именно этого героя.

Джанго Фетт во вселенной «Звёздных войн» является охотником за головами, носящим мандалорские доспехи. Боба Фетт — это его клон, которого Джанго вырастил как отец. Боба Фетт появлялся лишь в нескольких эпизодах фильмов «Звёздные войны», однако по непонятной причине стал очень популярным персонажем в сообществе поклонников франшизы.

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