Лос-Анджелес, США, , 12:14 — REGNUM В сеть выложили фотографии со съёмок нового сериала Marvel «Сокол и Зимний Солдат». Изображения были опубликованы 18 сентября на Twitter-странице пользователя Deepbessons.

Поклонники киновселенной Marvel получили возможность увидеть новый костюм Баки (Зимнего Солдата), роль которого исполнит Себастиан Стэн. Стоит отметить, что одеяние героя выглядит более мрачным, чем на предыдущих изображениях.

https://twitter.com/deepbessons/status/1306787014352744448

Ранее стало известно, что Marvel получила разрешение на возобновление съёмок сериала в Чехии. Этот этап производства студия сможет провести в период с 29 сентября по 12 октября 2020 года.

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