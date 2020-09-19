Нью-Йорк, США, 19 сентября 2020, 11:57 — REGNUM Потоковый сервис Netflix планирует возобновить съёмки четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» 28 сентября 2020 года. Об этом 19 сентября сообщил портал Deadline.
Издание пишет, что эта дата является предварительной и существует вероятность, что компания внесёт изменения в график. Отмечается: это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с эпидемией коронавируса.
Напомним, первый тизер-трейлер продолжения «Очень странных дел» Netflix опубликовал в феврале 2020 года. Тогда создатели сериала Мэтт и Росс Дафферы дали понять поклонникам сериала, что Джим Хоппер (Дэвид Харбор) остался жив.
Читайте ранее в этом сюжете: Опубликованы кадры финала 10-го сезона «Ходячих мертвецов»