Нью-Йорк, США, , 11:26 — REGNUM В сеть выложили кадры последних серий десятого сезона постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы». Изображения были опубликованы 19 сентября на портале Digital Spy.

Продолжение шоу телеканал AMC начнёт показывать 4 октября 2020 года. Поклонники сериала получили возможность увидеть моменты сражения героев с шепчущимися.

https://twitter.com/Dpuccini 5 /status/1306404752595574784

Ранее AMC объявил, что 11-й сезон «Ходячих мертвецов» станет последним. При этом компания намерена выпустить спин-офф про приключения Дэрила Диксона (Норман Ридус) и Кэрол Пелетье (Мелисса Макбрайд).

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