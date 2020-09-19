Нью-Йорк, США, 19 сентября 2020, 11:26 — REGNUM В сеть выложили кадры последних серий десятого сезона постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы». Изображения были опубликованы 19 сентября на портале Digital Spy.
Продолжение шоу телеканал AMC начнёт показывать 4 октября 2020 года. Поклонники сериала получили возможность увидеть моменты сражения героев с шепчущимися.
https://twitter.com/Dpuccini5/status/1306404752595574784
Ранее AMC объявил, что 11-й сезон «Ходячих мертвецов» станет последним. При этом компания намерена выпустить спин-офф про приключения Дэрила Диксона (Норман Ридус) и Кэрол Пелетье (Мелисса Макбрайд).
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