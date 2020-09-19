Нью-Йорк, США, , 10:33 — REGNUM Критики и обычные пользователи разошлись в оценке сериала Netflix «Рэтчед». Информация была опубликована 19 сентября на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes.

На момент написания этой новости критики поставили шоу оценку 59%. Это означает, что в совокупности первый сезон «Рэтчед» они посчитали «гнилым» (согласно рейтинговой системе портала). Обычные пользователи поставили сериалу 78%, посчитав его «свежим».

Издание Screen Rant написало, что большинство экспертов увидели в первом сезоне шоу неуместную мелодраму, из-за чего оно в результате не стало хитом.

Сериал «Рэтчед» является спин-оффом фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». В центре повествования находится медсестра Милдред Рэтчед (Сара Полсон). Первый сезон шоу Netflix выложил на своём сайте 18 сентября 2020 года.

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