Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Телесериал «Хранители» получил премию «Лучший сериал года» по версии ассоциации телевизионных критиков США (TCA). Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Цитата из т/с «Хранители» кабельной телевизионной сети HBO . 2019. США

Проект «Хранители», созданный продюсером Деймоном Линделофом для кабельной телевизионной сети HBO, также стал победителем ещё в нескольких номинациях. Этот сериал был удостоен премии в категориях «Выдающийся мини-сериал или специальный фильм», «Выдающийся новый проект», а актриса Реджина Кинг получила премию «Личные достижения в драме» за роль в «Хранителях».

Лучшим драматическим сериалом по версии TCA Awards стал «Наследники», лучшим комедийным сериалом — «Шиттс Крик».

Премия TCA Awards присуждается с 1984 года. Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в 2020 году премия присуждалась без проведения публичного мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле проект «Хранители» был номинирован на премию «Эмми» в категории «короткие сериалы».

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