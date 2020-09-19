Лос-Анджелес, США, , 09:47 — REGNUM В трейлере кинокомикса «Чудо-женщина 1984» для Японии создатели картины показали, как Диана (Галь Гадот) использует золотые доспехи. Об этом 19 сентября сообщил портал Screen Rant.

В начале ролика Чудо-женщина передвигается по молниям при помощи Лассо Истины, а затем она появляется в кадре в золотых доспехах. Кроме того, в трейлере показаны моменты, которые не были включены в предыдущие рекламные ролики DC и Warner Bros.

Ранее кинокомпания Warner Bros. в трейти раз отложила премьеру кинокомикса «Чудо-женщина 1984». Фильм выйдет на большие экраны 24 декабря 2020 года, а не 2 октября 2020, как было запланировано ранее.

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