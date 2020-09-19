Сочи, Краснодарский край, , 08:58 — REGNUM Главный приз открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в 2020 году получил фильм «Пугало» режиссёра Дмитрия Давыдова. Об этом сообщается на сайте кинофестиваля.

Церемония награждения победителей фестиваля прошла в Сочи 18 сентября. Приз «За лучшую режиссуру» получил фильм Kitoboy режиссёра Филиппа Юрьева. Эти же фильмы были отмечены в категориях за лучшие роли: приз «За лучшую женскую роль» получила Валентина Романова-Чыскыырай за роль в фильме «Пугало», приз «За лучшую мужскую роль» — Владимир Онохов за роль в фильме Kitoboy.

Приза «За лучший дебют» был удостоен фильм «Маша» режиссёра Анастасии Пальчиковой. Победителем в категории «Лучшая операторская работа» стал Николай Желудович (фильм «Трое» режиссёра Анны Меликян). Приз «За лучший сценарий» получил режиссёр Иван Твердовский за фильм «Конференция».