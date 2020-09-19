Роттердам, Нидерланды, , 08:38 — REGNUM Формат проведения песенного конкурса «Евровидение» в 2021 году будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщается на сайте проекта.

Сцена Pixabay.com

Конкурс «Евровидение» в 2020 году должен был пройти в мае в городе Роттердам. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции организаторы мероприятия приняли решение об отмене конкурса.

«Евровидение» обязательно вернется в 2021 году», — сообщают организаторы.

Принимать конкурс в 2021 году будут Нидерланды, но формат мероприятия может измениться. Организаторы рассматривают четыре основных сценария «Евровидения-2021».

Первый сценарий предусматривает проведения конкурса в Роттердаме в стандартом формате с большим количество зрителей. Осуществимость этого сценария зависит от эпидемиологической обстановки и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции.

Второй сценарий также предполагает проведение конкурса на арене Rotterdam Ahoy, но при меньшем числе зрителей, которые должны будут находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

Третий сценарий предусматривает проведение конкурса в условиях сохранения ограничений на международные авиарейсы. В этом случае часть конкурсантов выступят на арене в Роттердаме, а остальные выступления будут транслироваться из других стран.

Четвёртый сценарий рассматривает возможность проведения конкурса в условиях жёсткой изоляции. В этом случае все конкурсанты будут выступать на площадках в своих странах, а организаторы объединят эти выступления в единое телешоу.

Окончательное решение о формате конкурса «Евровидение» в 2021 году будет принято в первые месяцы следующего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле созданный для «Евровидения-2020» видеоклип российской группы Little Big стал самым популярным на видеохостинге YouTube за всю историю конкурса.

Читайте ранее в этом сюжете: Клип Little Big стал самым популярным в истории «Евровидения»