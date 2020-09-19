Нью-Йорк, США, , 05:51 — REGNUM Потоковый сервис HBO Max решил продлить анимационный сериал «Харли Квинн (Harley Quinn) на третий сезон. Об этом 18 сентября он сообщил на своей официальной Twitter-странице.

Ранее «Харли Квинн» показывал потоковый сервис DC Universe. Один из создателей сериала Патрик Шумакер сообщил, что сейчас проект находится на этапе предпроизводства: продюсеры вновь собирают сценаристов и планируют нанять новых для реализации некоторых идей.

Первый эпизод «Харли Квинн» потоковый сервис DC Universe показал 29 ноября 2019 года. Сюжет рассказывает о приключениях известной сумасшедшей злодейки из комиксов DC, которые имеют место после расставания Квинн с Джокером. Стоит отметить, что в сериале присутствует ЛГБТ-тематика.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony отложила премьеру мультфильма «На связи» от создателей «Лего. Фильм»