Брюссель, , 19:25 — REGNUM Рабочая группа GLAM (институтов общественного интереса, которые занимаются сбором и хранением материалов культурного наследия) опубликовала промежуточные результаты исследования искусственного интеллекта (ИИ) в области цифровизации культурного наследия.

Об этом сегодня сообщает портал Europeana Pro.

Европейская Сетевая ассоциация (Europeana Network Association) работает через целевые группы, которые помогают решать конкретные вопросы и задачи, затрагивающие область цифровизации культурного наследия, и вносят свой вклад в реализацию стратегии Europeana Initiative.

Рабочая группа GLAM, организованная EuropeanaTech AI, начала свою деятельность 1 декабря 2019 года и закончит её до 31 января 2021. Она исследует ожидаемую роль и влияние ИИ на оцифровку культурного наследия в части анализа, сохранения и улучшения коллекций. Она стремится получить четкое представление о том, как учреждения культуры, вне зависимости от их размера, работают или стремятся использовать технологии ИИ для своих коллекций, собраний и фондов.

Программа инноваций, опубликованная в 2019 году, продемонстрировала сильное желание Европейской сетевой ассоциации улучшить качество данных, удобство использования и возможности поиска; все это можно развивать с помощью методологий, связанных с ИИ.

В последние годы ИИ может предложить множество решений, которые помогут Europeana и учреждениям культуры в целом упростить дистанционный доступ к своим коллекциям. Europeana добилась больших успехов в прошлом году, в частности, с запуском проекта «Saint Georgeon a Bike» («Святой Георгий на мотоцикле»), который направлен на улучшение метаданных, связанных с объектами изобразительного искусства европейского культурного наследия.

Для многих организаций культуры пандемия коронавируса ускорила работы по обеспечению цифрового доступа удаленных пользователей к их коллекциям. Когда рабочая группа создавалась, невозможно было предвидеть такой драматической и срочной необходимости в цифровом удаленном доступе к коллекциям.

Был проведен опрос среди организаций культуры, чтобы получить представление о том, кто уже работает с ИИ или планирует это сделать, о различных типах выполняемых проектов, используемых методологиях, возникающих проблемах, достигнутом успехе и задействованных ресурсах.

Целевыми респондентами опросов были профессионалы, работающие в музеях, библиотеках, архивах и исследовательских учреждениях, а также в смежных отраслях (поставщики технологий, дизайнеры и т. д), которые работают с данными, имеющими отношение к культурному наследию.

В общей сложности было получено более 60 ответов со всей Европы и несколько международных отзывов. Чтобы воодушевить респондентов, Нидерландский институт звука и зрения пообещал через Oxfam International пожертвовать одну козу нуждающимся сельским общинам на каждые 20 ответов на опрос.

В промежуточном отчете представлены первые выводы из исследования. Например, обнаружен большой интерес к ИИ. Практически все респонденты интересуются хотя бы одной темой искусственного интеллекта, и более половины демонстрируют опыт в одной из тем. Основная причина использования ИИ связана с качеством метаданных. Учреждения GLAM стремятся использовать ИИ для облегчения эксплуатации (и в некоторой степени производства) своих оцифрованных коллекций. Эти первоначальные результаты будут использованы для дальнейшей работы, в ходе которой рабочая группа будет более глубоко изучать тенденции и лучшие практики, выявленные в ходе опроса.

В конечном итоге через рабочую группу EuropeanaTech получит представление о работе, связанной с ИИ, в рамках Europeana Network Association. Это должно позволить улучшить передачу знаний, повысить осведомленность и даст возможность создавать программы или сети поддержки для всех членов сообщества, работающих с технологиями ИИ в области культурного наследия или желающихработать с ними в будущем.

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