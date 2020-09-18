Ульяновск, , 17:24 — REGNUM В Ульяновске 20 сентября состоится XVI фестиваль «Обломов — ХХI век». Праздник будет посвящён 208-летию со дня рождения писателя Ивана Гончарова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Фестиваль откроется историко-мемориальном центре-музее И. А. Гончарова с концерта государственного оркестра народных инструментов и награждения победителей конкурса «Обломовское яблоко», который проходит в Ульяновской области среди молодых сотрудников государственных учреждений культуры.

Кроме того, в афише — творческие встречи с музыкантами и актерами, состоится Оblomov party с участием кавер-группы «Трио Рио».

Областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова и его филиалы организуют мастер-классы по созданию ловца снов, украшений-оберегов, оптической игрушки. Кроме того, будут работать интерактивные площадки.

Фестивальные мероприятия также состоятся в ряде библиотек.

Напомним, писатель Иван Александрович Гончаров (1812 — 1891) родился 18 (6) июня 1812 года в Симбирске в купеческой семье. Славу ему принесли романы «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». В родном городе писателя в его честь установлен Дом-памятник, беседка-памятник, музей, проводятся всероссийские гончаровские праздники и международные гончаровские конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 — 13 сентября в рамках празднования 372-летия Ульяновска в городе прошёл фестиваль «Молодые ночи», посвящённый проходящему в регионе Году молодых. Всего было предусмотрено более 30 различных мероприятий.