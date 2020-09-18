Пятигорск, Ставропольский край, , 16:25 — REGNUM XX всероссийский фестиваль дизайна, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и народно-художественных промыслов «Феродиз» пройдет в Пятигорске с 24 по 26 сентября. Мероприятие состоится на площадке мультимедийного комплекса «Россия — моя История», сообщили ИА REGNUM 18 сентября в управлении по информполитике правительства Ставропольского края.

На фестивале будет представлено более 700 проектов, состоится шоу-показ моделей одежды, экспозиция конкурсных работ, ряд презентаций, а также бесплатных семинаров и мастер-классов. Кроме того, пройдет конференция «Дизайн и туризм» и четвертый национальный симпозиум по керамике.

В управлении добавили, что фестиваль состоится при финансовой поддержке общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры» в рамках реализации национального проекта «Культура».