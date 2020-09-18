Пхаджу, Южная Корея, , 15:59 — REGNUM 17 сентября в южнокорейском Пхаджу стартовал международный фестиваль документального кино DMZ International Documentary Film Festival, сообщает Yonhap News.

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В текущем году на фестивале покажут 122 картины из 33 стран мира. Фестиваль открыл документальный фильм южнокорейского режиссёра Ким Чжон Ина «Долгий путь» (A Long Way Gone).

Известно, что в связи с пандемией коронавируса фестиваль пройдёт за закрытыми дверями, без участия широкой публики.

Церемония закрытия состоится 24 сентября.

Фестиваль документального кино DMZ — ведущий международный кинофестиваль в Азии, целью которого является продвижение корейских и азиатских кинематографистов, а также демонстрация лучших документальных фильмов со всего мира.