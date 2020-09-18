Москва, , 12:25 — REGNUM Ряд российских поп-исполнителей совместно с белорусскими артистами записал песню, выражающую поддержку президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Видеоролик «Артисты за мир» выложен на Youtube-канале «Честный разговор», и по состоянию на 12:20 мск у ролика 242 «лайка» и более 1,6 тысячи «дизлайков».

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От России в записи видеоклипа приняли участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Диана Гурцкая, Александр Буйнов, Анита Цой и Денис Майданов.

В тексте песни есть строчка «Просто знай: любимую не отдают», что является отсылкой к словам Лукашенко, который 4 августа заявил, что Белоруссия — «любимая, а любимую не отдают».