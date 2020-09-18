Лос-Анджелес, США, , 11:59 — REGNUM Кинокомпания Sony Pictures на неопределённый срок отложила премьеру будущего мультфильма Фила Лорда и Кристофера Миллера «На связи» (Connected). Об этом 18 сентября сообщил портал Screen Rant.

Ранее Sony назначила релиз анимационной картины на 23 октября 2020 года. Издание предположило, что причина задержки может быть связана с тем, что сейчас индустрия кинопроката испытывает проблемы: в США закрыты многие кинотеатры и зрители не торопятся покупать билеты на киносеансы.

Поклонники анимации знают Фила Лорда и Кристофера Миллера по мультфильмам серии «Лего», а также по комедийным боевикам «Мачо и ботан». Они также выступили в качестве продюсеров анимационной картины Marvel «Человек-паук: Через вселенные».

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