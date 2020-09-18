Лос-Анджелес, США, , 11:32 — REGNUM Бывший сотрудник отдела визуальных разработок Marvel Уэсли Берт выложил в сеть концепт-арт, на котором показан полный костюм Ронина (Джереми Реннер) из фильма «Мстители: Финал». Изображение было опубликовано 17 сентября на его Twitter-странице.

Берт сообщил, что этот концепт-арт был создан на основе оригинальных костюмов персонажа, которые придумали авторы комиксов Дэвид Финч и Джо Кесада. Художник также дал понять, что ещё в 2017 году, когда он создавал это изображение, он уже знал о некоторых ключевых моментах сценариев последних фильмов про «Мстителей»: о «щелчке» Таноса, и о прыжке во времени, который совершили герои.

https://twitter.com/wesburt/status/1306379182771904512

Стоит отметить: многих фанатов Marvel разочаровал тот факт, что создатели фильма «Мстители: Финал» уделили Ронину мало экранного времени и не рассказали историю героя. Премьера картины состоялась 29 апреля 2019 года.

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