Ульяновск, , 07:39 — REGNUM В Ульяновской области открылась выставка в честь 75-летия Победы и Года памяти и славы. Экспозиция приурочена к присвоению Ульяновску звания «Город трудовой доблести» и станет площадкой для проведения уроков трудовой доблести, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Выставочный проект «Война. Победа. Память» представлен в краеведческом музее имени И. А. Гончарова. Министр культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова отмечает, что в экспозиции представлены материалы, отражающие вклад солдат и тружеников тыла в Великую Победу. По её словам, в рамках данного проекта в выставочном зале будут проходить не только уроки мужества, но и уроки трудовой доблести.

В состав экспозиции вошли коллекции из фондов музея, также представлены аудиоматериалы и видеоконтент, что «способствует погружению в атмосферу жизни тылового города», говорят организаторы. Директор музея Юлия Володина отмечает, что «здесь можно заглянуть в окна городской квартиры, швейной фабрики, военного госпиталя и даже эвакуированного из блокадного Ленинграда детского дома».

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновск вошёл в двадцатку городов страны, которым присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». За присвоение Ульяновску почётного статуса собрано 200 тыс. подписей. В областном центре также появится памятник воинам и труженикам тыла Великой Отечественной войны.

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