Куньмин, Китай, , 03:11 — REGNUM Курсы обучения реставрации древних тибетских книг стартовали в столице провинции Юньнань городе Куньмин на юго-западе Китая, сообщает 17 сентября агентство Сниьхуа.

Двухнедельные курсы посещают более 50 студентов из департаментов защиты древних книг Тибетского автономного района, округов и уездов, населенных тибетцами в провинциях Юньнань, Сычуань, Ганьсу и Цинхай.

Обучение проводится в режиме частичной демонстрации с участием экспертов, которые наглядно показывают, как именно необходимо растеривать книги на примере отобранных древних книг в Институте тибетологии Дечен-Тибетского автономного округа провинции Юньнань.

Курсы составлены с целью помочь студентам обрести навыки в техниках реставрации древних тибетских книг, чтобы затем они смогли заниматься этим нужным делом по возвращении в места своего проживания, а также для того, чтобы культивировать таланты, которые затем примут эстафету защиты культурного наследия страны, сообщил директор Китайского национального центра защиты и сохранения древних книг Су Пиньхун.

В последние годы в Юньнани ведутся реставрационные работы над древними книгами на языках различных этнических групп. Было восстановлено 2285 страниц тибетской буддийской сутры, 14 080 страниц древних книг на языке народа И, 490 страниц на языке Дунба и 360 страниц на языке народа Дай, сказал директор Юньнаньского Центра защиты древних книг Ма Юньчуань.