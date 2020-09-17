Москва, , 16:14 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял участие в открытии памятной доски режиссеру, актеру, народному артисту РФ, депутату Станиславу Говорухину на здании Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК), где он учился.

Цветы на месте Станислава Говорухина в зале пленарных заседаний Duma.gov.ru

«Станислав Сергеевич — замечательный человек, талантливый режиссер, актер, художник, сценарист. Давайте будем помнить его, будем любить, и он будет вечно с нами. Он патриот нашей России, настоящий гражданин, и имя его должно жить. Мы должны передать его наследие, его дела тем, кто придет на смену нам. Давайте мы сделаем все, чтобы память о нем жила», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, он поддержал предложение депутатов Госдумы увековечить память Говорухина. Спикер Госдумы также отметил, что глава государства постоянно интересовался, как идут работы по увековечиванию памяти Говорухина.

Кроме того, Володин посетил набережную реки Яуза, названную в честь режиссера.

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