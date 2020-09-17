Пучхон, 17 сентября 2020, 15:29 — REGNUM 19 сентября в Южной Корее стартует международный фестиваль комиксов Bucheon International Comics Festival. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей оргкомитета.
По их словам, церемония открытия пройдёт в музее Korean Manhwa Museum, а также будет транслироваться на YouTube в режиме реального времени.
Тем не менее в связи с эпидемиологической ситуацией само мероприятие будет проходить в онлайн-режиме.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 153 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 22 657.
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