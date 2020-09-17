Пучхон, , 15:29 — REGNUM 19 сентября в Южной Корее стартует международный фестиваль комиксов Bucheon International Comics Festival. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей оргкомитета.

По их словам, церемония открытия пройдёт в музее Korean Manhwa Museum, а также будет транслироваться на YouTube в режиме реального времени.

Тем не менее в связи с эпидемиологической ситуацией само мероприятие будет проходить в онлайн-режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 153 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 22 657.

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