Токио, , 15:29 — REGNUM В токийском Диснейленде 28 сентября откроется новая восьмая тематическая зона, которая будет посвящена фильму «Красавица и чудовище», сообщает агентство Kyodo.

Открытие было отложено на пять месяцев из-за пандемии коронавируса. Поскольку в Токио последнее время наблюдается снижение ежедневного количества новых случаев заражения, было принято решение открыть новую зону. Сам парк начал принимать посетителей 1 июля после почти четырехмесячного простоя.

Тем не менее, в администрации парка сообщили, что введут меры против распространения коронавируса, в том числе, будет ограничивать количество посетителей.

Новая зона занимает около 4,7 га парка Диснейленд. Одной из важнейших достопримечательностей является замок высотой 30 метров, строительство которого велось с 2017 года.