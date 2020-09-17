Ялта, Крым, , 14:29 — REGNUM V Ялтинский Международный кинофестиваль «Евразийский мост» перенесён на 2021 год, решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой. О переносе фестиваля 17 сентября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на странице в социальной сети.

«На протяжении последних пяти лет кинофестиваль стал важной частью культурной жизни Крыма и обрел верных поклонников — истинных любителей кино. Но меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции вносят свои коррективы в текущие планы. Именно поэтому мной совместно с председателем Союза кинематографистов Российской Федерации Никитой Сергеевичем Михалковым было принято соответствующее решение. Самое главное — здоровье и безопасность крымчан и гостей полуострова. Этой высшей цели подчиняются все решения», — написал Аксёнов.

Четвёртый международный кинофестиваль в Ялте проводился в сентябре 2019 года, тогда были представлены фильмы кинематографистов из России, Китая, Франции, Испании, Канады, Великобритании, других стран.