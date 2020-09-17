Ульяновск, , 14:12 — REGNUM В Ульяновской области учреждения культуры и библиотеки проведут акцию «Ночь литературы». Она состоится 18 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По словам министра искусства региона Евгении Сидоровой, подготовлена «яркая программа», в которой будут представлены разные направления — танцевальное, театральное, изобразительное, прикладное. Также запланированы мастер-классы, литературные игры, викторины и конкурсы.

Главной площадкой акции «Ночь литературы» станет Ульяновская научная библиотека имени В.И. Ленина. Здесь выступят барды, будет работать поэтическая площадка «Свободный микрофон», дети смогут послушать новую сказку и научатся создавать теневые куклы, а артисты эстрадного балета «Экситон» представят номера, отражающие литературные произведения Корнея Чуковского, Шарля Перро, Кира Булычёва.

Во Дворце книги представят документы из личных архивов различных поэтов, писателей и журналистов. В библиотеке для детей и юношества имени С. Т. Аксакова готовят молодёжные игры, в драматическом театре имени И. А. Гончарова пройдут экскурсия по «Пугачевскому подвалу» и творческая встреча с артистом Марком Щербаковым, которые исполняет роль Пугачева в спектакле «Капитанская дочка».

Ряд культурных событий состоится в других районах и городах.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа Ульяновская область присоединилась к всероссийской акции «Ночь кино». В регионе работали более 50 киноплощадок, в том числе на открытом воздухе.