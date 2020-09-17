Пермь, , 13:58 — REGNUM В Перми в театре «У Моста» с 1 по 7 октября пройдёт IV международный фестиваль Мартина Макдонаха, 17 сентября сообщает пресс-служба губернатора Пермского края.

Фестиваль Мартина МакДонаха Permkrai.ru

«Театры из разных городов России и стран мира примут участие в грандиозном событии, посвящённом творчеству одного их самых культовых кинорежиссёров и драматургов современности Мартина Макдонаха», — говорится в сообщении.

Во время фестиваля зрителям будут показаны 24 спектакля по пьесам ирландского драматурга Мартина Макдонаха. Их представят 12 российских и восемь зарубежных театров.

В Перми выступят Театр под руководством Армена Джигарханяна (Москва), Ночной театр (Санкт-Петербург), Государственный русский театр Удмуртии (Ижевск), «The Театр» (Уфа), театр «Станиславский.com» (Чебоксары), «Один театр» (Краснодар), Театр «Кот» (Воронеж), Хакасский национальный драматический театр им. А.М. Топанова (Абакан), Лаборатория современной драматургии (Ялта), Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского (Ирбит), Воркутинский драматический театр им. Б.А. Мордвинова (Воркута).

Спектакли в онлайн-формате представят «St. Patrick's drama group» (Уэстпорт, Ирландия), «T.A.P.A.S teatro» (Севилья, Испания), «Teatro PezKao» (Сарагоса, Испания), «Orange Theatre» (Амстердам, Нидерланды), «ariaTeatro» (Тренто, Италия), Минский областной драматический театр (Белоруссия, Молодечно), «Tammsaare Teater» (Таллин, Эстония), театр-студия «Серебряный остров» (Киев, Украина).

Фестиваль Мартина МакДонаха. Расписание Permkrai.ru

Кроме того, в день открытия фестиваля, 1 октября, театр «У Моста» покажет премьеру первой в России постановки пьесы ирландского писателя Джона Б. Кина «Поле».

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы и творческие лаборатории для актёров и режиссёров, круглые столы и дискуссии, а также практические занятия с участием приглашённых театральных критиков.

Фестиваль Макдонаха проводится в Перми уже в четвёртый раз. Ранее это мероприятие проходило в 2014, 2016 и 2018 годах. Всего в нём приняли участие театры из 19 стран, которые показали 57 спектаклей.

Идея проведения фестиваля принадлежит художественному руководителю театра «У Моста» Сергею Федотову, который является первооткрывателем творчества Макдонаха в России. «У Моста» является единственным в мире театром, который поставлены все восемь ирландского драматурга.

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