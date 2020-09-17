Токио, , 13:42 — REGNUM В сети появился первый тизер-трейлер перезапуска аниме-сериала «Шаман Кинг». Его опубликовали 16 сентября на YouTube-канале компании King Amusement Creative.

В ролике показан фрагмент перед сражением Йо и Хао Асакура. Герои вместе со своими духами готовятся к схватке, после чего Йо показывает одну из своих боевых форм.

Напомним, новая адаптация «Шаман Кинга» выйдет в апреле 2021 года. Сообщается, что эта версия аниме-сериала будет точнее следовать сюжетной линии оригинальной манги.

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