Нью-Йорк, США, , 12:58 — REGNUM Сериал «Мандалорец» потокового сервиса Disney Plus выиграл в нескольких номинациях премии Creative Arts Emmy Awards 2020. Об этом 17 сентября сообщил портал Screen Rant.

Шоу получило награды в таких категориях, как «Выдающиеся специальные визуальные эффекты», «Выдающаяся кинематография для сериала с однокамерной съёмкой», «Выдающий монтаж звука для комедийного или драматического сериала и анимации», «Выдающееся микширование звука для комедийного или драматического сериала и анимации» и «Выдающийся производственный дизайн для повествовательной программы».

Премия Creative Arts Emmy Awards выдаётся за технические достижения при производстве телевизионных программ. Основная церемония Emmy Awards 2020 состоится 20 сентября 2020 года.

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