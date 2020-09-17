Токио, , 12:30 — REGNUM Южнокорейская группа TWICE заняла лидирующую позицию в нескольких музыкальных чартах Японии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей звукозаписывающей компании и агентства по поиску талантов JYP Entertainment.

По их словам, третий альбом группы «#TWICE3» занял первое место в ежедневном чарте альбомов Oricon Daily Album Chart, а также в чарте музыкальных магазинов Tower Records Online Shop и Records Shop.

Ранее, 2 сентября, музыкальная композиция «Stuck in my Head» заняла первую строчку в еженедельном чарте TOP 100 Line Music.

Напомним, что с 7 по 13 сентября мини-альбом южнокорейской группы Seventeen «24H» занимал первое место в еженедельном музыкальном чарте Oricon Weekly Album Chart.

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