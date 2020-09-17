Лос-Анджелес, США, , 12:26 — REGNUM Режиссёр кинокомикса «Чёрная Вдова» Кейт Шортланд объяснила, почему фильм должен получиться более серьёзным, чем другие картины Marvel. Об этом 17 сентября сообщил портал Screen Rant.

Кинематорафист обратила внимание, что Наташа Романова является героем, у которого нет суперспособностей. И поскольку она должна иметь силу другого характера, создатели «Чёрной Вдовы» ставили её в очень тяжёлые ситуации. В итоге Чёрной Вдове пришлось опираться на «твёрдость и решимость», что и увидят зрители в фильме.

Ранее СМИ сообщили, что Disney может вновь отложить премьеру «Чёрной Вдовы». Пока компания не выступила с соответствующим объявлением, ожидается, что кинокомикс начнут показывать в кинотеатрах 5 ноября 2020 года.

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