Москва, 17 сентября 2020, 12:25 — REGNUM Сегодня, 17 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского в Саратове со 100-летием образования, сообщается на сайте Кремля.
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Президент подчеркнул, что музея-усадьба одна из важнейших достопримечательностей всего Поволжья. Труд коллектива направлен на сбережение бесценного культурного наследия.
«Посетители музея открывают для себя новые страницы отечественной истории, литературы и философской мысли», — отметил Путин и пожелал коллективу дальнейших успехов.
Как сообщало ИА REGNUM, в государственном музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского периодически проходят научные чтения «Чернышевский и его эпоха».
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