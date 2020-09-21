21 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

Дарья Юдкевич, , 10:04 — REGNUM В Калининграде уютно и красиво. Там гостеприимные люди, ощущение, что ты в Европе — и в то же время дома. Там есть, чем заняться, с какой бы программой не приехал, — чисто отдохнуть или что-то посмотреть и узнать.

Волнорезы на набережной в Балтийске Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Балтийские лебеди Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Хочешь — лежи на белом пляже прибрежных городков Балтийска, Зеленограда, Светлогорска или других соседей по области.

Дюны в Балтийске, самом западном городе России Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Ползучий шиповник на дюнах Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Хочешь — гуляй по городу, смотри на красивые здания, на необыкновенные деревья — когда-то давно была идея сделать весь город — ботаническим садом, поэтому из каких только частей света тут нет деревьев, даже модное нынче гингко есть.

Набережную возле Музея янтаря благоустроили и украсили в пример многим крупным городам России Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

В районе Рыбной деревни в центре Калининграда Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Граффити в Калининграде Дарья Юдкевич © ИА REGNUM Памятная доска, во время войны в этом доме была советская комендатура. Удачный вариант, когда и кирпичная кладка открыта — и дом не выглядит запущенным Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Можно заглянуть в зоопарк — кстати, в нем нет сеток во многие метры вышиной, и потому животные ближе, чем обычно. Кто-то, как цесарки, гуляет и вовсе на вольном выпасе.

Зоопарк Калининграда. Цесарка на вольном выпасе Дарья Юдкевич © ИА REGNUM Зоопарк Калининграда. Многие животные в зоопарке отгорожены рвами — и не сбежать, и нет клеток Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Музей Мирового океана пропускать просто нельзя. Это тот самый случай, когда за словом «музей» кроется не коллекция экспонатов за стеклом в гулких залах, а какое-то погружение в совершенно иную реальность. С интерактивом, возможностью побродить, потрогать, обрадоваться, испугаться, изумиться и так далее. Этот музей великолепен, на его методичный обход можно смело выделять два-три дня, и не исчерпать за это время интерес к нему.

Мачта корабля «Космонавт Виктор Пацаев» Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Помимо нескольких зданий музея (в привычном понимании), он состоит из внушительного комплекса кораблей — которые ранее несли свою службу, а теперь рассказывают о научных и военных достижениях.

«Витязь». Полярная станция с приблизительным полярником в унтах. Полярник — муляж. Интерьер настоящий Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Потренироваться перед посещением подводной лодки можно в этом тренажере переходника между отсеками. Масштаб 1:1 Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Самое крупное в мире научно-исследовательское судно-музей «Витязь» встало на вечную стоянку в 1994 году, и тогда созданный на бумаге в 1990-м музей наконец смог принять первых посетителей. Спущенное в Германии в 1939 году судно «Марс» использовалось во время войны нацистами как транспортное, после войны его как репарацию получила Великобритания, а затем оно было передано СССР, где получило название «Экватор» и с 1946 по 1947 год возило грузы, пока не было перепрофилировано в научно-исследовательское судно Академии Наук СССР и получило своё нынешнее название «Витязь». Этот корабль совершил более 65 научных рейсов. Именно с его борта была измерена максимальная глубина (11 022 м) в Марианской впадине, оно участвовало в крупных международных проектах, на его борту побывали деятели политики, науки и культуры, включая легендарных Жака-Ива Кусто и Тура Хейердала.

Если посмотреть на трап «Витязя» с его палубы Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

По завершении трудовой деятельности судьба его долго была неясной, но в конце концов, учитывая его выдающуюся исследовательскую карьеру, было решено его сохранить и сделать музеем. Где он и стал главным экспонатом.

Рубка подводной лодки Б-413 (в морском обиходе — «Букашки») Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Через 14 лет после «Витязя» музей пополнился дизель-электрической подводной лодкой Б-413. Тут интересно всё: и лодка внутри, и посетители, выходящие из неё.

Торпедный аппарат подводной лодки Б-413 Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Психологически для многих этот визит оказывается очень сложным, в подлодке действительно очень и очень тесно, и не каждый человек пройдет больше пары отсеков, даже если не страдает клаустрофобией.

Посетитель пытается забраться в подлодку, вид сверху Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Но спуск в лодку того стоит, потому что эти впечатления точно останутся с вами навсегда. Неудивительно, что она многократно попадала в топ-10 музеев России по версии Tripadvisor. В ходе военной службы подводная лодка неоднократно совершала дальние походы в Атлантический океан и Средиземное море, а теперь принимает посетителей всех возрастов с тягой к открытиям и крепкими нервами.

Системы управления подводной лодки Б-413 Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

А еще через год, в 2001-м, в музее появился внушительный корабль «Космонавт Виктор Пацаев.

Судно «Космонавт Виктор Пацаев» Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Это единственное сохранившееся судно из состава «Звёздной флотилии», расформированной после распада Советского Союза.

Как рассказывают в музее, судно чудом удалось спасти — и, право, это большая удача.

Связь с космосом. Судно «Космонавт Виктор Пацаев» Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Мачта корабля «Космонавт Виктор Пацаев» Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

«Космонавт Виктор Пацаев». Мачта и антенное хозяйство Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Основными задачами судна, которое было построено в 1968-м в Ленинграде как лесовоз и через 10 лет перестроено в научно-исследовательский корабль, были приём и анализ телеметрических данных и обеспечение радиосвязи между космическими аппаратами и Центром управления полётами.

«Космонавт Виктор Пацаев» Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

«Космонавт Виктор Пацаев» Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Судно совершило 14 научно-исследовательских рейсов, во время которых работало с космическими аппаратами.

«Космонавт Виктор Пацаев». Вид из окна на Музей Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Кабельтов, морская мера расстояния. Такие плиты лежат вдоль набережной Музея мирового океана, показывая посетителям, сколько они прошли Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

«Космонавт Виктор Пацаев» — единственное в мире судно космической связи, имеющее на борту музейную экспозицию.

«Космонавт Виктор Пацаев». Антенны Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

На палубе «Виктора Пацаева» Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Своё название корабль получил в честь лётчика-космонавта, Героя Советского союза, первого в мире астронома, который работал за пределами земной атмосферы. Виктор Пацаев трагически погиб при разгерметизации спускаемого аппарата во время посадки «Союза-11».

«Космонавт Виктор Пацаев» — скульптурное изображение самого Виктора Пацаева, уроженца Калининграда Дарья Юдкевич © ИА REGNUM Вид на Музей мирового океана с палубы «Виктора Пацаева» Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Вплоть до 2017 года судно выполнял свои задачи, обеспечивая связь с Международной космической станцией.

Шар-колпак над антенной Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

«Космонавт Виктор Пацаев», антенны Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

«Космонавт Виктор Пацаев», в рубке Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Уезжая из такого города, уже по пути в аэропорт подумываешь, когда можно будет вернуться. И понятно, почему, один раз побывав в Калининграде, будешь помнить его всегда.