Дарья Юдкевич, 21 сентября 2020, 10:04 — REGNUM В Калининграде уютно и красиво. Там гостеприимные люди, ощущение, что ты в Европе — и в то же время дома. Там есть, чем заняться, с какой бы программой не приехал, — чисто отдохнуть или что-то посмотреть и узнать.

Волнорезы на набережной в Балтийске
Волнорезы на набережной в Балтийске
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Балтийские лебеди
Балтийские лебеди
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Хочешь — лежи на белом пляже прибрежных городков Балтийска, Зеленограда, Светлогорска или других соседей по области.

Дюны в Балтийске, самом западном городе России
Дюны в Балтийске, самом западном городе России
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Ползучий шиповник на дюнах
Ползучий шиповник на дюнах
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Хочешь — гуляй по городу, смотри на красивые здания, на необыкновенные деревья — когда-то давно была идея сделать весь город — ботаническим садом, поэтому из каких только частей света тут нет деревьев, даже модное нынче гингко есть.

Набережную возле Музея янтаря благоустроили и украсили в пример многим крупным городам России
Набережную возле Музея янтаря благоустроили и украсили в пример многим крупным городам России
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
В районе Рыбной деревни в центре Калининграда
В районе Рыбной деревни в центре Калининграда
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Граффити в Калининграде
Памятная доска, во время войны в этом доме была советская комендатура. Удачный вариант, когда и кирпичная кладка открыта — и дом не выглядит запущенным
Граффити в Калининграде
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Памятная доска, во время войны в этом доме была советская комендатура. Удачный вариант, когда и кирпичная кладка открыта — и дом не выглядит запущенным
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Можно заглянуть в зоопарк — кстати, в нем нет сеток во многие метры вышиной, и потому животные ближе, чем обычно. Кто-то, как цесарки, гуляет и вовсе на вольном выпасе.

Зоопарк Калининграда. Цесарка на вольном выпасе
Зоопарк Калининграда. Многие животные в зоопарке отгорожены рвами — и не сбежать, и нет клеток
Зоопарк Калининграда. Цесарка на вольном выпасе
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Зоопарк Калининграда. Многие животные в зоопарке отгорожены рвами — и не сбежать, и нет клеток
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Музей Мирового океана пропускать просто нельзя. Это тот самый случай, когда за словом «музей» кроется не коллекция экспонатов за стеклом в гулких залах, а какое-то погружение в совершенно иную реальность. С интерактивом, возможностью побродить, потрогать, обрадоваться, испугаться, изумиться и так далее. Этот музей великолепен, на его методичный обход можно смело выделять два-три дня, и не исчерпать за это время интерес к нему.

Мачта корабля «Космонавт Виктор Пацаев»
Мачта корабля «Космонавт Виктор Пацаев»
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Помимо нескольких зданий музея (в привычном понимании), он состоит из внушительного комплекса кораблей — которые ранее несли свою службу, а теперь рассказывают о научных и военных достижениях.

«Витязь». Полярная станция с приблизительным полярником в унтах. Полярник — муляж. Интерьер настоящий
«Витязь». Полярная станция с приблизительным полярником в унтах. Полярник — муляж. Интерьер настоящий
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Потренироваться перед посещением подводной лодки можно в этом тренажере переходника между отсеками. Масштаб 1:1
Потренироваться перед посещением подводной лодки можно в этом тренажере переходника между отсеками. Масштаб 1:1
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Самое крупное в мире научно-исследовательское судно-музей «Витязь» встало на вечную стоянку в 1994 году, и тогда созданный на бумаге в 1990-м музей наконец смог принять первых посетителей. Спущенное в Германии в 1939 году судно «Марс» использовалось во время войны нацистами как транспортное, после войны его как репарацию получила Великобритания, а затем оно было передано СССР, где получило название «Экватор» и с 1946 по 1947 год возило грузы, пока не было перепрофилировано в научно-исследовательское судно Академии Наук СССР и получило своё нынешнее название «Витязь». Этот корабль совершил более 65 научных рейсов. Именно с его борта была измерена максимальная глубина (11 022 м) в Марианской впадине, оно участвовало в крупных международных проектах, на его борту побывали деятели политики, науки и культуры, включая легендарных Жака-Ива Кусто и Тура Хейердала.

Если посмотреть на трап «Витязя» с его палубы
Если посмотреть на трап «Витязя» с его палубы
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

По завершении трудовой деятельности судьба его долго была неясной, но в конце концов, учитывая его выдающуюся исследовательскую карьеру, было решено его сохранить и сделать музеем. Где он и стал главным экспонатом.

Рубка подводной лодки Б-413 (в морском обиходе — «Букашки»)
Рубка подводной лодки Б-413 (в морском обиходе — «Букашки»)
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Через 14 лет после «Витязя» музей пополнился дизель-электрической подводной лодкой Б-413. Тут интересно всё: и лодка внутри, и посетители, выходящие из неё.

Торпедный аппарат подводной лодки Б-413
Торпедный аппарат подводной лодки Б-413
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Психологически для многих этот визит оказывается очень сложным, в подлодке действительно очень и очень тесно, и не каждый человек пройдет больше пары отсеков, даже если не страдает клаустрофобией.

Посетитель пытается забраться в подлодку, вид сверху
Посетитель пытается забраться в подлодку, вид сверху
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Но спуск в лодку того стоит, потому что эти впечатления точно останутся с вами навсегда. Неудивительно, что она многократно попадала в топ-10 музеев России по версии Tripadvisor. В ходе военной службы подводная лодка неоднократно совершала дальние походы в Атлантический океан и Средиземное море, а теперь принимает посетителей всех возрастов с тягой к открытиям и крепкими нервами.

Системы управления подводной лодки Б-413
Системы управления подводной лодки Б-413
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

А еще через год, в 2001-м, в музее появился внушительный корабль «Космонавт Виктор Пацаев.

Судно «Космонавт Виктор Пацаев»
Судно «Космонавт Виктор Пацаев»
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Это единственное сохранившееся судно из состава «Звёздной флотилии», расформированной после распада Советского Союза.

Как рассказывают в музее, судно чудом удалось спасти — и, право, это большая удача.

Связь с космосом. Судно «Космонавт Виктор Пацаев»
Связь с космосом. Судно «Космонавт Виктор Пацаев»
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Мачта корабля «Космонавт Виктор Пацаев»
Мачта корабля «Космонавт Виктор Пацаев»
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
«Космонавт Виктор Пацаев». Мачта и антенное хозяйство
«Космонавт Виктор Пацаев». Мачта и антенное хозяйство
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Основными задачами судна, которое было построено в 1968-м в Ленинграде как лесовоз и через 10 лет перестроено в научно-исследовательский корабль, были приём и анализ телеметрических данных и обеспечение радиосвязи между космическими аппаратами и Центром управления полётами.

«Космонавт Виктор Пацаев»
«Космонавт Виктор Пацаев»
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
«Космонавт Виктор Пацаев»
«Космонавт Виктор Пацаев»
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Судно совершило 14 научно-исследовательских рейсов, во время которых работало с космическими аппаратами.

«Космонавт Виктор Пацаев». Вид из окна на Музей
«Космонавт Виктор Пацаев». Вид из окна на Музей
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Кабельтов, морская мера расстояния. Такие плиты лежат вдоль набережной Музея мирового океана, показывая посетителям, сколько они прошли
Кабельтов, морская мера расстояния. Такие плиты лежат вдоль набережной Музея мирового океана, показывая посетителям, сколько они прошли
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

«Космонавт Виктор Пацаев» — единственное в мире судно космической связи, имеющее на борту музейную экспозицию.

«Космонавт Виктор Пацаев». Антенны
«Космонавт Виктор Пацаев». Антенны
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
На палубе «Виктора Пацаева»
На палубе «Виктора Пацаева»
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Своё название корабль получил в честь лётчика-космонавта, Героя Советского союза, первого в мире астронома, который работал за пределами земной атмосферы. Виктор Пацаев трагически погиб при разгерметизации спускаемого аппарата во время посадки «Союза-11».

«Космонавт Виктор Пацаев» — скульптурное изображение самого Виктора Пацаева, уроженца Калининграда
Вид на Музей мирового океана с палубы «Виктора Пацаева»
«Космонавт Виктор Пацаев» — скульптурное изображение самого Виктора Пацаева, уроженца Калининграда
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
Вид на Музей мирового океана с палубы «Виктора Пацаева»
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Вплоть до 2017 года судно выполнял свои задачи, обеспечивая связь с Международной космической станцией.

Шар-колпак над антенной
Шар-колпак над антенной
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
«Космонавт Виктор Пацаев», антенны
«Космонавт Виктор Пацаев», антенны
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM
«Космонавт Виктор Пацаев», в рубке
«Космонавт Виктор Пацаев», в рубке
Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Уезжая из такого города, уже по пути в аэропорт подумываешь, когда можно будет вернуться. И понятно, почему, один раз побывав в Калининграде, будешь помнить его всегда.