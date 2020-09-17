Додома, , 09:57 — REGNUM Танзанийское интернет-издание Millard Ayo стало первым африканским СМИ, набравшим миллиард просмотров на своем канале на видеохостинге YouTube. Об этом его владелец написал на своей странице в соцсети Twitter.

В своем сообщении владелец канала Миллард Айо поблагодарил всех, кто читает новости на его канале.

«Огромное спасибо каждому, кто смотрел Millard Ayo на YouTube хотя бы минуту, Бог велик и мы достигли одного миллиарда просмотров, команда YouTube поздравила нас с тем, что мы стали первым СМИ в Африке, набравшим один миллиард просмотров», — написал Айо на языке суахили.

Напомним, что в июне танзанийский исполнитель Diamond Platnumz стал первым африканским музыкантом, набравшим миллиард просмотров на YouTube.