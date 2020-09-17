Лос-Анджелес, США, , 06:31 — REGNUM В новом промо-ролике Marvel сообщила, что премьера сериала «ВандаВижен» на потоком сервисе Disney Plus состоится до конца 2020 года. Видео было опубликовано 16 сентября на Twitter-странице студии.

В этом видео Disney Plus сообщает о том, какие сериалы появятся на его сайте в оставшиеся месяцы 2020 года. Стоит отметить, что кадр из сериала про Алую Ведьму и Вижена показывают всего несколько секунд, однако этого достаточно для того, чтобы поклонники киновселенной смогли сделать соответствующие выводы.

Напомним, главные роли в этом шоу Marvel исполнят Элизабет Олсен и Пол Беттани. В марте 2020 года студия и кинокомпания Disney вынуждены были приостановить съёмки сериала из-за эпидемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Энтони Маки показал новый костюм Сокола из будущего сериала Marvel