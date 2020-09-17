Тегеран, , 08:48 — REGNUM В целях улучшения культурных отношений иранский атташе и министр культуры Ливана договорились о проведении совместной деятельности между иранскими и ливанскими артистами по случаю взрыва в Бейруте. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 сентября.

Иранский атташе по культуре Аббас Хамеяр встретился с министром культуры Ливана Аббасом Мортадой. Выразив удовлетворение встречей, ливанский министр подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления культурных связей и сближения двух государств на фоне постоянного культурного диалога.

Аббас Мортада также подчеркнул, что он рад возможности провести совместные мероприятия с атташе по культуре во время своего пребывания на данном посту.

Обе стороны также договорились о продолжении культурной деятельности путем осуществления совместной работы по случаю взрыва в Бейруте, а также в рамках ознакомления с историей и цивилизационными аспектами двух стран.