Екатеринбург, , 22:51 — REGNUM В Свердловском театре музкомедии показали музыкальную притчу «Храни меня, любимая». Премьера открыла новый театральный сезон.

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Из-за пандемии COVID-19 показ спектакля отложили на полгода — изначально планировалось представить его зрителям весной 2020 года.

Мюзикл повествует о музыкантах, отправившихся защищать Родину во время Великой Отечественной войны. Нынешняя постановка — новое прочтение спектакля 15-летней давности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 сентября 2020 года в Свердловской области разрешили работу театров и кинотеатров.

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