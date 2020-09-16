Мурманск, , 22:44 — REGNUM Пять миллионов рублей выделили и бюджета Мурманской области на поддержку кинопроектов, реализуемых на территории региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Виктор Говорков. Кино — в массы! 1946

Субсидии из регионального бюджета предоставляются организациям кинематографии на конкурсной основе и могут компенсировать часть расходов, понесенных на производство кинофильмов в регионе. Получить субсидии теперь можно не только на планируемые съемки, но и уже проведенные в текущем году.

Закон Мурманской области о поддержке кинематографа был принят в 2019 году. В апреле 2020 года постановлением правительства региона учрежден Центр развития кинопроизводства Мурманской области.